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В Ангарске пожарные реанимировали двух кошек дыхательным аппаратом

Общество, 
Кошкам делали искусственное дыхание

Вечером в субботу, 11 декабря, ангарские пожарные и жильцы дома спасли четырёх кошек.

В 6 микрорайоне Ангарска загорелась квартира на пятом этаже многоквартирного дома. Прибывшие пожарные помогли эвакуироваться жителям подъезда. В горящей квартире жильцов не было, однако после тушения пожарные обнаружили на полу двух кошек без признаков жизни.

Начальник караула Евгений Суворов решил вынести кошек на улицу и попробовать оказать первую помощь. Весь двор стал свидетелем необычной спасательной операции. При помощи дыхательных аппаратов кошкам подавался воздух под давлением, а пожарные проводили непрямой массаж сердца. Через несколько минут животные задышали, а ещё через некоторое время пришли в себя.

- Серый, дыши! Дыши-дыши, Серый, - просила женщина, обращаясь к одному из животных.

Позже выяснилось, что соседи спасли из горящей квартиры ещё двух кошек до прибытия пожарных. Женщина и её супруг живут этажом ниже. После того, как они услышали крики о помощи, выбежали в подъезд и увидели, что лестничные клетки уже в дыму. Мужчина бросился в горящую квартиру и успел вытащить двух животных, хозяйка которых только что вернулась с прогулки с собакой.

Временно неравнодушная женщина разместила у себя двух кошек, ещё двух кошек хозяйка забрала и отвезла в ветеринарную клинику. Их жизни ничто не угрожает, сообщили пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



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