В Бурятии помогли двум путешественникам

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Один из них уже благополучно добрался до дома



В Улан-Удэ соцучреждение и анонимный благотворитель помогли вернуться домой двум незадачливым путешественникам. Сергей Ч. приехал на заработки, но его «кинули на деньги». Иван Т., с его слов, ехал домой в город Тюмень, но по состоянию здоровья был госпитализирован в БСМП прямо из вагона поезда. Оба без денег и места ночлега обратились в республиканский центр социальной адаптации для лиц без определённого места жительства и занятий «Шанс».



Сергей просил принять его в учреждение на время, чтобы заработать деньги на дорогу, так как имеет собственное жилье в Чите. Ивану также были нужны деньги на проезд.



Поскольку они хотели встретить Новый год со своими родными и близкими, было принято решение помочь им добраться домой. Сотрудники центра «Шанс» нашли спонсора, на средства которого были приобретены билеты. Специалисты из своих средств собрали продукты на дорогу и сопроводили их на вокзалы. С железнодорожного вокзала отправился в путь Иван, а Сергея посадили на автобус до Читы. Сергей уже благополучно добрался домой, а Иван – ещё на пути домой. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.

