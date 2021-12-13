Многие школьники изъявили желание выучиться на прокуроров
Прокуратура Муйского района вместе со следователями Северобайкальского межрайонного следственного отдела занялась правовым просвещением школьников. Состоялась встреча с учениками 9, 11 классов Таксимовских средних общеобразовательных школ № 1 имени Мезенцева и № 3.
- Встреча прошла в форме беседы. Школьникам рассказали о понятиях «преступление» и «уголовная ответственность», разъяснили положения законодательства о возрасте наступления уголовной ответственности, об ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений, о назначении им наказания. Привели примеры прокурорской и следственной практики, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В преддверии празднования 300-летия со дня образования прокуратуры России ученикам поведали историю становления и развития прокуратуры, рассказали о её задачах.
Многие ребята изъявили желание трудоустроиться в органы прокуратуры. Им разъяснили порядок отбора кандидатов в абитуриенты и зачисления в высшие учебные заведения по целевому обучению.
В Бурятии сотрудники прокуратуры встретились со школьниками
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