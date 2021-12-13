В Улан-Баторе с успехом прошёл спектакль по Достоевскому

В год 200-летия Фёдора Достоевского в Монголии с аншлагом прошли «Преступление и наказание»



Завершился театральный сезон в Русском Доме в Улан-Баторе. С большим успехом прошла постановка театра «Орфей», 18 дней зал был полон. С аншлагом состоялся спектакль по мотивам романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». Улан-баторцы и гости Монголии посмотрели постановку театра с интересом.



- Наша огромная парковка, самая крупная в городе, была битком забита автомобилями. От имени Посла России в Монголии Искандера Азизова поблагодарил всю театральную труппу за великолепную постановку постдрамы, в год его 200 летия! Также заслуженным артистам Монголии вручил почётные грамоты, – написал в соцсети советник посольства России в Монголии Амгалан Базархандаев.



Также он сообщает, что в Улан-Баторе открылась 33-я международная деловая выставка «Ворота в Азию». Для участия в ней приехали предприниматели из Улан-Удэ и Забайкальского края. Для деловых гостей выступили юные балерины из студии балета и танца при Русском Доме в Улан-Баторе.

