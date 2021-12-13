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В Бурятии учили экстремальному вождению БМП-2

В Бурятии учили экстремальному вождению БМП-2
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В занятиях участвовало несколько сотен военнослужащих

В Бурятии на специализированном танкодроме танкового соединения Восточного военного округа состоялись занятия с механиками-водителями по экстремальному вождению боевых машин пехоты БМП-2.

- В ходе занятий военнослужащие преодолели трассу с 20 искусственными препятствиями со средней скоростью свыше 30 км/ч. Подобные занятия требуют слаженности экипажа и тренируют мастерство и реакцию механиков-водителей. Кроме того, в ходе занятия были выполнены нормативы по технической подготовке, установке аккумуляторной батареи, проверке технической жидкости, установке приборов ночного видения и постановке техники на железнодорожную платформу, - сообщает пресс-служба ВВО.

В занятиях приняло участие несколько сотен военнослужащих танкового соединения Восточного военного округа.
Бурятия экстремальное вождение ВВО военнослужащие военные учения

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