В Бурятии учили экстремальному вождению БМП-2

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В занятиях участвовало несколько сотен военнослужащих



В Бурятии на специализированном танкодроме танкового соединения Восточного военного округа состоялись занятия с механиками-водителями по экстремальному вождению боевых машин пехоты БМП-2.



- В ходе занятий военнослужащие преодолели трассу с 20 искусственными препятствиями со средней скоростью свыше 30 км/ч. Подобные занятия требуют слаженности экипажа и тренируют мастерство и реакцию механиков-водителей. Кроме того, в ходе занятия были выполнены нормативы по технической подготовке, установке аккумуляторной батареи, проверке технической жидкости, установке приборов ночного видения и постановке техники на железнодорожную платформу, - сообщает пресс-служба ВВО.



В занятиях приняло участие несколько сотен военнослужащих танкового соединения Восточного военного округа.

