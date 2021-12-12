Трое забайкальцев задушили собутыльника

Их друга обвинили в укрывательстве преступления



На скамье подсудимых в Забайкалье оказались четверо: женщина и трое мужчин. По версии следствия, на протяжении двух дней 2-го и 3-го октября 2020 года все они употребляли спиртные напитки. Находясь у своего приятеля в гостях в СНТ «Труд», женщина начала душить его, приговаривая: «Сдохни, тварь!», а двое мужчин держали жертву за руки и ноги.



- Затем каждый из них поочередно тоже внёс свою лепту, сдавливая шею потерпевшего, который уже перестал подавать признаки жизни. Всем троим инкриминируется преступление, предусмотренное п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц), - сообщили в Забайкальском краевом суде.



Кроме этого, один из нападавших обвиняется и в краже, поскольку снял с мёртвого тела кроссовки и пуховик.



Четвёртый соучастник обвиняется в укрывательстве особо тяжкого преступления. Когда происходило убийство он так же был пьян, но в это время спал. Его разбудили приятели, и из их разговора он понял, что те совершили убийство. Мужчина вытащил из своей машины брезент, на котором трое мужчин вынесли труп в поле. В ста метрах от СНТ они его спрятали.



Свою вину женщина и один из мужчин не признали, отрицая убийство. Их приятель вину в убийстве признал, утверждая, правда, что совершил его один. Четвертый соучастник свою вину по факту сокрытия трупа признал в полном объёме.



Суд приговорил забайкалку к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Суд учёл наличие у неё малолетнего ребёнка, которого она родила, находясь в СИЗО. Одному мужчине суд назначил 14 лет 6 месяцев колонии строгого режима, другого приговорил к 17-ти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, поскольку суд признал в его действиях особо опасный рецидив. Кроме этого, все трое должны выплатить по 1 млн рублей компенсации морального вреда брату погибшего - итого 3 млн рублей.



Мужчине, который обвинялся в укрывательстве преступления, и который всё это время находился под подпиской о невыезде, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.

