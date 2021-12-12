 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 декабря

11 декабря

10 декабря

Популярное

В Иркутской области арестован предполагаемый виновник смертельной аварии

В Иркутской области арестован предполагаемый виновник смертельной аварии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
ДТП произошло в начале декабря

В Иркутской области расследуется уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Дорожный инцидент произошёл утром 2 декабря на федеральной дороге «Сибирь» вблизи деревни Байроновка. Следствием установлено, что 33-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил выезд своего автомобиля «Лада Приора» на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом. От удара легковое авто отбросило в сторону, на движущийся грузовой транспорт дорожной службы.

Находящийся на переднем сидении отечественной легковушки 23-летний пассажир скончался на месте до приезда медиков.

- На днях следствие направило в суд ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу, которое было удовлетворено, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области. 
ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии пройдёт выставка работ костореза
В Бурятии пройдёт выставка работ костореза
Общество, 12.12.2021
За десятилетия творческой деятельности Бато-Мунко Чимитов создал более ста произведений декоративного искусства из разных сортов кости
Жительница Иркутской области перевела 200 тысяч аферистам
Жительница Иркутской области перевела 200 тысяч аферистам
Общество, 12.12.2021
Женщина думала, что участвует в спецоперации
В Бурятии коронавирусом заболели ещё 235 жителей
В Бурятии коронавирусом заболели ещё 235 жителей
Общество, 12.12.2021
Скончались пять пациентов с COVID-19
В Бурятии издали книгу «Заповедный Хамар-Дабан»
В Бурятии издали книгу «Заповедный Хамар-Дабан»
Общество, 12.12.2021
Книга рассчитана на широкий круг читателей
Фотоархив: Улан-Удэ 2015. Часть 1
Фотоархив: Улан-Удэ 2015. Часть 1
Общество, 12.12.2021
Ледовый каток на площади Революции, мемориал Победы в лесах под плёнкой, кинотеатр «Октябрь» и многое другое
Житель Бурятии получил срок за сбор конопли
Житель Бурятии получил срок за сбор конопли
Общество, 12.12.2021
Ранее мужчина отбывал наказание за особо тяжкое преступление
Двух жителей Бурятии осудили за нападение на пенсионерок
Двух жителей Бурятии осудили за нападение на пенсионерок
Общество, 12.12.2021
Мужчины избили пожилых женщин и отобрали у них пенсии

Горсовет поздравил Улан-Удэ с Днём Конституции
Горсовет поздравил Улан-Удэ с Днём Конституции
Общество, 12.12.2021
Горожанам пожелали счастья и благополучия
В Бурятии пройдёт умеренный снегопад
В Бурятии пройдёт умеренный снегопад
Общество, 12.12.2021
По республике переменная облачность
Иркутск примет чемпионат России по спортивному ориентированию
Иркутск примет чемпионат России по спортивному ориентированию
Общество, 11.12.2021
Спортсмены посоревнуются в лыжных дисциплинах
В Бурятии выберут лучших школьных лесничих
В Бурятии выберут лучших школьных лесничих
Общество, 11.12.2021
Слёт лесничеств республики состоится онлайн
Новогодние открытки жителей Бурятии участвуют во всероссийском конкурсе
Новогодние открытки жителей Бурятии участвуют во всероссийском конкурсе
Общество, 11.12.2021
Музей Победы пригласил проголосовать за новогодние открытки жителей Бурятии
«Издеваются»: Бурятский певец отказался от участия в «Звезде года»
«Издеваются»: Бурятский певец отказался от участия в «Звезде года»
Общество, 11.12.2021
Чингис Ли недоволен тем, как с ним поступили

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^