В Иркутской области арестован предполагаемый виновник смертельной аварии

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ДТП произошло в начале декабря



В Иркутской области расследуется уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».



Дорожный инцидент произошёл утром 2 декабря на федеральной дороге «Сибирь» вблизи деревни Байроновка. Следствием установлено, что 33-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил выезд своего автомобиля «Лада Приора» на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом. От удара легковое авто отбросило в сторону, на движущийся грузовой транспорт дорожной службы.



Находящийся на переднем сидении отечественной легковушки 23-летний пассажир скончался на месте до приезда медиков.



- На днях следствие направило в суд ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу, которое было удовлетворено, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

