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13 декабря

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В Улан-Удэ днём до -10 градусов

В Улан-Удэ днём до -10 градусов
Общество,  Фото:pixabay.com
Местами по республике небольшой снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 13 декабря по республике: переменная облачность, местами небольшой снег, ночью по северной половине до умеренного снегопада. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10, в отдельных районах порывы до 15-18 м/с. Температура ночью -17,-22, местами -27,-32, по Прибайкалью -7,-12, днём -7,-12, местами до -3, по северу -17,-22.

В Улан-Удэ ночью без существенных осадков, днём снег. Ветер ночью слабый, днём северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью -18,-20, днём -8,-10.
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