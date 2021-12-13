Местами по республике небольшой снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 13 декабря по республике: переменная облачность, местами небольшой снег, ночью по северной половине до умеренного снегопада. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10, в отдельных районах порывы до 15-18 м/с. Температура ночью -17,-22, местами -27,-32, по Прибайкалью -7,-12, днём -7,-12, местами до -3, по северу -17,-22.
В Улан-Удэ ночью без существенных осадков, днём снег. Ветер ночью слабый, днём северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью -18,-20, днём -8,-10.
В Улан-Удэ днём до -10 градусов
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