В Улан-Удэ днём до -10 градусов

Местами по республике небольшой снег



По данным Бурятского гидрометцентра, 13 декабря по республике: переменная облачность, местами небольшой снег, ночью по северной половине до умеренного снегопада. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10, в отдельных районах порывы до 15-18 м/с. Температура ночью -17,-22, местами -27,-32, по Прибайкалью -7,-12, днём -7,-12, местами до -3, по северу -17,-22.



В Улан-Удэ ночью без существенных осадков, днём снег. Ветер ночью слабый, днём северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью -18,-20, днём -8,-10.

