Женщина думала, что участвует в спецоперации
Пожилая женщина в Вихоревке лишилась заёмных средств, думая, что участвует в спецоперации по вычислению мошенников.
В полицию обратилась горожанка и сообщила, что стала жертвой мошенников. Пенсионерке позвонила неизвестная, представилась сотрудницей правоохранительного ведомства и сообщила о попытке мошенников добраться до счетов потерпевшей. Для защиты сбережений потребовалось оформить кредит, обналичить средства и перевести их на «безопасный» счёт. При этом звонившая предупредила собеседницу никому не говорить о происходящем и обещала прислать все документы. Пожилая братчанка испугалась нарушить следственные мероприятия и выполнила требования.
- Уже в полиции заявительница призналась, что много раз видела брошюры, листовки и другую информацию, предупреждающую об уловках преступников, но, когда это произошло с ней – растерялась, - отмечают в ГУ МВД по Иркутской области.
На счета аферистов женщина перевела 200 тысяч заёмных рублей.
Возбуждено уголовное дело «Мошенничество».
Жительница Иркутской области перевела 200 тысяч аферистам
Общество, Фото:
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