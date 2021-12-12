Жительница Иркутской области перевела 200 тысяч аферистам

Женщина думала, что участвует в спецоперации



Пожилая женщина в Вихоревке лишилась заёмных средств, думая, что участвует в спецоперации по вычислению мошенников.



В полицию обратилась горожанка и сообщила, что стала жертвой мошенников. Пенсионерке позвонила неизвестная, представилась сотрудницей правоохранительного ведомства и сообщила о попытке мошенников добраться до счетов потерпевшей. Для защиты сбережений потребовалось оформить кредит, обналичить средства и перевести их на «безопасный» счёт. При этом звонившая предупредила собеседницу никому не говорить о происходящем и обещала прислать все документы. Пожилая братчанка испугалась нарушить следственные мероприятия и выполнила требования.



- Уже в полиции заявительница призналась, что много раз видела брошюры, листовки и другую информацию, предупреждающую об уловках преступников, но, когда это произошло с ней – растерялась, - отмечают в ГУ МВД по Иркутской области.



На счета аферистов женщина перевела 200 тысяч заёмных рублей.



Возбуждено уголовное дело «Мошенничество».



