Житель Бурятии получил срок за сбор конопли

Ранее мужчина отбывал наказание за особо тяжкое преступление



Житель села Выдрино Кабанского района, который, по его собственному утверждению, более тридцати лет употребляет гашиш, только два года находился на свободе после отбытия длительного срока в колонии за особо тяжкое преступление.



В конце лета на попутке он прибыл в Мухоршибирский район за коноплёй. Мужчина собрал в большой туристический рюкзак более 14 кг конопли (вес в высушенном виде составил 4,3 кг), затем спрятался в овраге, вызвав знакомого таксиста. Однако ночью полицейские остановили автомобиль с «туристом», а перед этим тот пытался избавиться от рюкзака, выбросив его из машины.



Позже в ходе предварительного следствия житель Кабанского района полностью признал свою причастность к преступлению.



Приговором Мухоршибирского районного суда мужчина осужден к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. После освобождения из мест лишения свободы он будет отбывать ещё год ограничения свободы, сообщили в суде.

