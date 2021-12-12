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В Бурятии пройдёт умеренный снегопад

В Бурятии пройдёт умеренный снегопад
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По республике переменная облачность

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 12 декабря, в республике переменная облачность. Днём местами небольшой снег, по северной половине до умеренного снегопада.

Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -12,-17, местами -6,-11, по крайнему северу -21,-26.

В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура днём -13,-15.
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