Новогодние открытки жителей Бурятии участвуют во всероссийском конкурсе

Музей Победы пригласил проголосовать за новогодние открытки жителей Бурятии



Работы юных и взрослых художников из Бурятии вошли в онлайн-выставку «Нарисуй «Ёлку Победы» (0+), которую разместил на своём сайте московский Музей Победы. Это рисунки участников всероссийского конкурса, организаторами которого стали Музей Победы, Почта России и благотворительный фонд Оксаны Федоровой.



Жители Бурятии прислали на творческое состязание десятки рисунков. В своих работах они нарисовали, как встречали Новый год во время войны, украшали елку, делали елочные игрушки своими руками и что дарили на праздник. Многие участники дополнили рисунки короткими рассказами и семейными историями.



До 13 декабря интернет-пользователи смогут проголосовать за понравившиеся работы, чтобы поддержать земляков. Набравшим наибольшее количество голосов вручат приз зрительских симпатий. Выбирать лучшие работы будут в пяти возрастных категориях. Имена победителей станут известны 14 декабря. К этой же дате лауреатов конкурса выберет и профессиональное жюри.



23 декабря пройдёт торжественная церемония награждения, во время которой лауреаты смогут стать участниками новогоднего исторического квеста «Елка Победы». На основе их рисунков будет создана специальная праздничная коллекция новогодних открыток.



Всего же на сайте размешено около 15 тысяч рисунков, присланных из всех регионов России - от Калининграда до Сахалина, а также Черногории, Украины, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана.

