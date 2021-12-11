В Бурятии на открытии сельского катка танцевала Ёлочка

Всех присутствовавших угостили мандаринами



В селе Мухоршибирь в Бурятии песнями и плясками открыли каток. Мероприятие состоялось 9 декабря.



Для детей устроили праздник, сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо. 24/7». Проводили игры, танцы на льду, конкурсы, хоровод. После окончания праздника всех угостили сладкими мандаринками.



Порадовали и взрослых, спонсорам вручили благодарственные письма за оказание помощи в планировке стадиона. Также поблагодарили спортсменов-любителей, участвовавших в заливке и подготовке катка.



Также в группе выложили небольшое видео с праздника. С детьми хоровод водили три Деда Мороза и танцевала Ёлочка.

