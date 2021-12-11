Всех присутствовавших угостили мандаринами
В селе Мухоршибирь в Бурятии песнями и плясками открыли каток. Мероприятие состоялось 9 декабря.
Для детей устроили праздник, сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо. 24/7». Проводили игры, танцы на льду, конкурсы, хоровод. После окончания праздника всех угостили сладкими мандаринками.
Порадовали и взрослых, спонсорам вручили благодарственные письма за оказание помощи в планировке стадиона. Также поблагодарили спортсменов-любителей, участвовавших в заливке и подготовке катка.
Также в группе выложили небольшое видео с праздника. С детьми хоровод водили три Деда Мороза и танцевала Ёлочка.
В Бурятии на открытии сельского катка танцевала Ёлочка
Общество, Фото:
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