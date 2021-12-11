Зверёк наслаждался лучами зимнего солнца
В фотоловушку, установленную в национальном парке «Тункинский» в Бурятии, «попалась» лиса. Лесную гостью запечатлели 1 декабря. Фотографию опубликовали на странице нацпарка в Instagram накануне, 10 декабря.
- Перводекабрьский гость в лучах солнечного света. Кадр с фотоловушки, - подписали снимок сотрудники нацпарка.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее фотоловушка «поймала» рысь. Этот зверь редко показывается на глаза людям, поэтому увидеть его в естественной среде обитания – большая удача.
В Бурятии в фотоловушку попалась лисичка
Общество, Фото:
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