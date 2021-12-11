Днём местами до -15 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 11 декабря по республике облачно с прояснением, местами небольшой и умеренный снег. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-18 м/с, позёмка. Температура ночью -11,-16, местами -21,-26, по северу и юго-западу до -29,-34, днём -10,-15, местами -20,-25.
В Улан-Удэ временами снег. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью -14,-16, днём -11,-13.
В Бурятии температура опускалась до -34
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Общество, 11.12.2021
Днём местами до -15 градусов
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