Женская сборной БГУ вслед за мужской стала чемпионом восточной конференции
Женская сборная по волейболу Бурятского государственного университета заняла первое место в чемпионате студенческой волейбольной лиги России «Восточный дивизион». Соревнования прошли в Красноярске с 1 по 5 декабря.
Места на пьедестале распределились следующим образом:
1 место- БГУ (г. Улан-Удэ)
2 место- ИГУ (г. Иркутск)
3 место- СФУ (г. Красноярск)
4 место- АлтГУ (г. Барнаул)
5 место- КузГТУ (г. Кемерово)
6 место- ОмГТУ (г. Омск)
7 место- СибГУ (г. Красноярск)
8 место- ТувГУ (г. Кызыл)
9 место- КемГУ (г. Кемерово)
10 место- СВФУ (г. Якутск)
Кроме золотых медалей, команда БГУ добыла путёвку на финал студенческой волейбольной лиги, который пройдёт в конце февраля следующего года в Сургуте. Также игрок сборной Татьяна Егорова получила номинацию «Лучший игрок», сообщает пресс-служба БГУ.
Напомним, ранее чемпионат восточной конференции «Студенческой волейбольной лиги» среди мужских команд выиграла мужская команда Бурятского госуниверситета.
Волейболистки Бурятии выиграли чемпионат студенческой лиги
Общество, Фото:
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