У сборной республики 2 «золота, 2 «серебра» и 2 «бронзы»
Спортсмены из Бурятии на всероссийских соревнованиях по тайскому боксу «Кузбасс против наркотиков» завоевали шесть медалей. В турнире в Кемерово приняли участие более 250 спортсменов из 10 регионов страны.
Бурятию на соревнованиях представляли ребята из нескольких клубов тайского бокса и спортивных школ республики. Победителями турнира стали Егор Г. и Виолетта З. Серебряные медали у Руслана К. и Владислава С. Даниил Ч. и Максим Г. стали бронзовыми призёрами.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ, эти соревнования являлись отборочными на чемпионат и первенство России.
Тайбоксёры Бурятии завоевали 6 медалей всероссийских соревнований
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