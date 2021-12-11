Тайбоксёры Бурятии завоевали 6 медалей всероссийских соревнований

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

У сборной республики 2 «золота, 2 «серебра» и 2 «бронзы»



Спортсмены из Бурятии на всероссийских соревнованиях по тайскому боксу «Кузбасс против наркотиков» завоевали шесть медалей. В турнире в Кемерово приняли участие более 250 спортсменов из 10 регионов страны.



Бурятию на соревнованиях представляли ребята из нескольких клубов тайского бокса и спортивных школ республики. Победителями турнира стали Егор Г. и Виолетта З. Серебряные медали у Руслана К. и Владислава С. Даниил Ч. и Максим Г. стали бронзовыми призёрами.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ, эти соревнования являлись отборочными на чемпионат и первенство России.

