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В Бурятии проверяют люки после падения ребёнка в колодец

В Бурятии проверяют люки после падения ребёнка в колодец
Общество,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Проверку инициировала детский омбудсмен Бурятии

Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре в городе Закаменск ребёнок упал в трёхметровый колодец заброшенного теплового коллектора. На помощь ему спустился мужчина, но он также оказался в ловушке. Вытащил обоих дежурный караул пожарной части. Ребёнка передали работникам скорой помощи.

После этого происшествия уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина инициировала обследование территорий муниципальных образований на предмет устранения небезопасных объектов.

В республике организовали внеплановые проверки канализационной инфраструктуры и люков, а также бесхозных объектов капитального строительства и иных объектов.

Например, в Октябрьском районе Улан-Удэ рейдовая группа обследовала 19 колодцев вблизи прилегающих территорий к школам и дворов. Проведено 35 профилактических бесед с детьми и взрослыми.

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского и Железнодорожного районов Улан-Удэ направили письма в управляющие компании, ТСЖ, ТОС, ДНТ, СНТ о проведении обследований территорий на предмет выявления открытых канализационных люков.

- В Закаменске в адрес эксплуатационных организаций направлены письма о проведении количественного и качественного учёта сетевого хозяйства, проведении технических осмотров сети. Произведён частичный ремонт, установлена сигнальная лента на опорах, - написала Наталья Ганькина на своей странице в Facebook.

В Северобайкальске рабочая группа провела рейды по городу на предмет выявления опасных для детей объектов, в том числе открытых канализационных люков.

Работа будет продолжена.

О небезопасных объектах жители республики могут сообщать: на электронный адрес: priem_uppopr@govrb.ru, 670001, Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 54, по телефону приёмной (301-2) 212-879, либо в муниципалитеты по месту нахождения небезопасных объектов.


падение

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