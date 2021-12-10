Спортсмены гарантировали себе медали
Двое бурятских боксёров гарантировали себе медали Кубка мира нефтяных стран. В полуфинал турнира вышли Баир Батлаев и Альберт Гатауллин.
Баиру Батлаеву за выход в финал предстоит бой со спортсменом из Азербайджана. Альберт Гатауллин будет биться с местным боксёром из Нижневартовска, сообщает Центр спортивной подготовки в Бурятии.
- Альберт Гатауллин ещё не выходил на ринг. В его весовой категории заявилось мало спортсменов и по жеребьевке он сразу попал на полуфинал. А Баир Батлаев провёл уже два поединка. В первом бою выиграл представителя Таджикистана, призера чемпионата Азии, а во втором был сильнее боксера их Эстонии, - рассказал главный тренер по боксу Центра спортивной подготовки Бурятии по боксу Доржо Шаргакшанов.
Полуфинальные поединки пройдут 10 декабря.
Два боксёра из Бурятии вышли в полуфинал Кубка мира нефтяных стран
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