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Иркутск примет чемпионат России по спортивному ориентированию

Иркутск примет чемпионат России по спортивному ориентированию
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Спортсмены посоревнуются в лыжных дисциплинах

В Иркутске с 10 по 14 февраля 2022 года впервые пройдут чемпионат и первенство России по спортивному ориентированию в лыжных дисциплинах. Соревнования проведут на лыжной базе «Динамо» и базе отдыха «Красный дом».

В турнирах примут участие мужчины и женщины 2001 г.р. и старше, юниоры и юниорки (до 21 года) 2002-2004 гг.р., юноши и девушки (до 18 лет) 2005-2007 гг.р., юноши и девушки (до 15 лет) 2008-2010 гг.р.

11 февраля в 10:00 состоится церемония открытия соревнований. В 11:00 будет дан первый старт чемпионата России на дистанции «Лыжная гонка – Маркированная трасса». В 13:00 начнётся первая гонка первенства страны.

12 февраля пройдут соревнования на дистанции «Лыжная гонка – эстафета – маркированная трасса-3 человека». Также будет проведено награждение победителей и призёров чемпионата и первенства по итогам 1 и 2 дня.

13 февраля будет дан старт на дистанции «Лыжная гонка – комбинация». Кроме этого, пройдёт награждение победителей и призёров, сообщается в информационном бюллетене соревнований.

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спортивное ориентирование спорт Иркутск чемпионат России первенство России

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