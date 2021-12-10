Железнодорожный район Улан-Удэ готовится к Новому году

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В районе уже установлены 22 новогодние ёлки



В Железнодорожном районе Улан-Удэ в преддверии новогодних праздников установлено 22 видовые ёлки, в том числе у торговых центров, магазинов, учреждений предприятий района. В настоящее время работа по оформлению продолжается.



Центральные новогодние ёлки установлены в парках имени С.Н. Орешкова, Д.Ж. Жанаева, «Молодёжный». В этом году приобретены ростовые фигуры Деда Мороза и Снегурочки с подсветкой. Их планируется установить 20 декабря в парках имени Жанаева и Орешкова.



10 октября в парке Орешкова состоялось открытие зимнего спортивного сезона в Железнодорожном районе. В мероприятии участвовали команды школ района: №38, №40, №42, №59, №64, а также центра «Родник». Спортивный праздник прошёл в 6 этапов: «Серпантин», «Весёлый хоккеист», «Бобслей», «Биатлон», «Конвейер», «Сноуборд». По итогам соревнований победила школа №38. Второе место заняла команда школы №64. Третье – школа №42. Команды наградили сладкими призами.



Как сообщает администрация Железнодорожного района, кроме этого, в первую половину зимы на территории района состоятся следующие мероприятия:

- Благотворительные акции «Новогодний подарок» и «Новогодний апельсин», где сладкие подарки и апельсины вручаются детям из семей, находящихся в социально-опасном положении;

- Онлайн-мероприятие «Новогодний марафон Железки», который в этом году состоится с участием членов клуба позитивного родительства;

- Творческий конкурс «Новогодний подарок любимому городу» с участием детей-инвалидов совместно с общественной организацией «Найдал»;

- Районный конкурс «Новогоднее чудо своими руками» среди дошкольников;

- Мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек «В гостях у Нового Года», в котором примут участие дети из замещающих семей;

- Второго районного онлайн-конкурса творческих работ «Волшебный Самоделкин» совместно с детским центром «Родник» для всех желающих жителей Железнодорожного района;

- Развлекательная программа «Зимние забавы» для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

