Штрафовать предложил лидер проекта «Трезвая Россия»
Депутат Государственной думы, лидер проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ввести отдельный штраф за курение возле беременной женщины или рядом с несовершеннолетним. Он предложил наказывать в таком случае штрафом в 5 тысяч рублей, сообщает RT.
Хамзаев в своем обращении отметил, что за нарушение запрета на курение на отдельных территориях предусмотрены штрафы от 500 до 1,5 тысяч, а на детских площадках от 2-х до 3-х тысяч.
Депутат напомнил, что в отдельных странах за подобное поведение в присутствии беременных и детей штраф увеличивают, поэтому предложил также сделать и в России.
В России предложили штрафовать за курение рядом с детьми и беременными
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