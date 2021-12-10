В России предложили штрафовать за курение рядом с детьми и беременными

Штрафовать предложил лидер проекта «Трезвая Россия»



Депутат Государственной думы, лидер проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ввести отдельный штраф за курение возле беременной женщины или рядом с несовершеннолетним. Он предложил наказывать в таком случае штрафом в 5 тысяч рублей, сообщает RT.



Хамзаев в своем обращении отметил, что за нарушение запрета на курение на отдельных территориях предусмотрены штрафы от 500 до 1,5 тысяч, а на детских площадках от 2-х до 3-х тысяч.



Депутат напомнил, что в отдельных странах за подобное поведение в присутствии беременных и детей штраф увеличивают, поэтому предложил также сделать и в России.





