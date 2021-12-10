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В 2022 году жителям ДФО выделят на перелёты более 17 миллиардов

В 2022 году жителям ДФО выделят на перелёты более 17 миллиардов
Общество,  Фото:pixabay.com
Деньги направят на субсидирование авиаперевозок

На субсидирование авиаперевозок между Дальним Востоком и центральной частью России, а также внутри регионов ДФО в следующем году из федерального бюджета будет направлено более 17 миллиардов рублей. Об этом 9 декабря на онлайн-форуме «ProДФО» сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

- Правительство выделило 6,5 миллиарда рублей на субсидирование в 2022 году магистральных авиаперевозок между Дальним Востоком и центральной частью России. Ещё более 4 миллиардов будет направлено на субсидирование авиабилетов для льготных категорий граждан. Почти 6 миллиардов рублей – на субсидирование социальных маршрутов единой дальневосточной авиакомпании «Аврора», - рассказал Алексей Чекунков.

Напомним, федеральное правительство реализует программу по субсидированию авиаперевозок и развитию внутренних межрегиональных маршрутов. Так, в начале октября этого года из резервного фонда страны на субсидирование полётов для жителей ДФО было дополнительно направлено 490 миллионов рублей. В перечень направлений с авиабилетами по льготному тарифу вошли и перелёты из Читы в Москву и Санкт-Петербург для всех жителей Забайкальского края, независимо от возраста.

Кроме того, с этого года начала выполнять полёты единая дальневосточная авиакомпания «Аврора». Как отметил на онлайн-форуме «ProДФО» Алексей Чекунков, в следующем году «Аврора» будет летать по 36 социально значимым маршрутам в Дальневосточном федеральном округе. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.
авиаперевозки ДФО Забайкальский край

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