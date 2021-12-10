Путёвка рассчитана на двоих
Стали известны имена победителей Большого дальневосточного квеста (0+), проходившего в онлайн-формате в рамках «Дней регионов Дальнего Востока в Москве - 2021».
Восемь участников, набравших по итогам конкурса наибольшее количество баллов, получат главные призы – путёвки на двоих в регионы Дальнего Востока.
Во второй этап квеста вышли 24 финалиста. С помощью случайной жеребьёвки они были разделены на восемь региональных групп, то есть за каждую путёвку в один из регионов Дальнего Востока боролись по три претендента.
В финале им нужно было снять видеоролик с ответом на вопрос: «Почему я хочу на Дальний Восток?». Победители определялись в ходе открытого голосования на сайте Большого дальневосточного квеста.
По итогам голосования восемь победителей квеста стали обладателями главных призов. Путевку на двоих в Бурятию выиграла Александра Матвеева, которую ожидает тур «Бурятия - волшебная сторона Байкала». Ещё семь финалистов выиграли путевки на двоих в Амурскую область, Камчатский край, Магаданскую область, Приморский край, Республику Саха (Якутия), Сахалинскую область и Хабаровский край.
Торжественная церемония награждения победителей Большого дальневосточного квеста состоится сегодня, 10 декабря. Всего в Большом дальневосточном квесте в этом году приняло участие 2386 человек. Мероприятие традиционно проводится в рамках «Дней регионов Дальнего Востока в Москве».
Победительница Большого дальневосточного квеста выиграла турпутёвку в Бурятию
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