 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 декабря

09 декабря

Популярное

Победительница Большого дальневосточного квеста выиграла турпутёвку в Бурятию

Победительница Большого дальневосточного квеста выиграла турпутёвку в Бурятию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Путёвка рассчитана на двоих

Стали известны имена победителей Большого дальневосточного квеста (0+), проходившего в онлайн-формате в рамках «Дней регионов Дальнего Востока в Москве - 2021».

Восемь участников, набравших по итогам конкурса наибольшее количество баллов, получат главные призы – путёвки на двоих в регионы Дальнего Востока.

Во второй этап квеста вышли 24 финалиста. С помощью случайной жеребьёвки они были разделены на восемь региональных групп, то есть за каждую путёвку в один из регионов Дальнего Востока боролись по три претендента.

В финале им нужно было снять видеоролик с ответом на вопрос: «Почему я хочу на Дальний Восток?». Победители определялись в ходе открытого голосования на сайте Большого дальневосточного квеста.

По итогам голосования восемь победителей квеста стали обладателями главных призов. Путевку на двоих в Бурятию выиграла Александра Матвеева, которую ожидает тур «Бурятия - волшебная сторона Байкала». Ещё семь финалистов выиграли путевки на двоих в Амурскую область, Камчатский край, Магаданскую область, Приморский край, Республику Саха (Якутия), Сахалинскую область и Хабаровский край.

Торжественная церемония награждения победителей Большого дальневосточного квеста состоится сегодня, 10 декабря. Всего в Большом дальневосточном квесте в этом году приняло участие 2386 человек. Мероприятие традиционно проводится в рамках «Дней регионов Дальнего Востока в Москве».
квест туризм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Смоделирован перевод Левого берега Улан-Удэ на электроотопление
Смоделирован перевод Левого берега Улан-Удэ на электроотопление
Общество, 10.12.2021
Воздух в городе должен стать в таком случае в разы чище
В Бурятии пояснили, нужно ли детям носить маски
В Бурятии пояснили, нужно ли детям носить маски
Общество, 10.12.2021
Республиканский оперштаб дал рекомендации, как защитить детей от коронавируса
В Улан-Удэ начали украшать главную ёлку города
В Улан-Удэ начали украшать главную ёлку города
Общество, 10.12.2021
Пушистая ёлка на площади Советов установлена
Россиянам напомнили о штрафах за управление автомобилем с механикой
Россиянам напомнили о штрафах за управление автомобилем с механикой
Общество, 10.12.2021
За переход с автомата на механику грозит штраф до 15 тысяч рублей
Иркутская область опередила Бурятию с открытием ледовых дорог
Иркутская область опередила Бурятию с открытием ледовых дорог
Общество, 10.12.2021
В Иркутской области открыли первую ледовую дорогу
Футболиста из Бурятии предложили владикавказской «Алании»
Футболиста из Бурятии предложили владикавказской «Алании»
Общество, 10.12.2021
Владимир Гранат по-прежнему находится в поисках нового клуба
Улан-удэнец «нашёл» в США дацан
Улан-удэнец «нашёл» в США дацан
Общество, 10.12.2021
Буддийский храм находится в городе Хауэлл в штате Нью-Джерси
В Тункинском районе Бурятии малыши начали изучать ПДД
В Тункинском районе Бурятии малыши начали изучать ПДД
Общество, 10.12.2021
Макет для изучения правил собственноручно сделала воспитатель детсада
В двух сёлах Бурятии запретят продажу спиртного
В двух сёлах Бурятии запретят продажу спиртного
Общество, 10.12.2021
С инициативой изъять алкоголь из продажи выступили сами жители сёл
Выставка «…и немного усердия» откроется в Улан-Удэ
Выставка «…и немного усердия» откроется в Улан-Удэ
Общество, 10.12.2021
На открытии выставки посетители смогут принять участие в авторском мастер-классе
В Улан-Удэ открылось учреждение для напившихся в зюзю
В Улан-Удэ открылось учреждение для напившихся в зюзю
Общество, 10.12.2021
Вытрезвителей в Улан-Удэ не было уже 10 лет
Вакцинация подростков от ковида в России начнётся до конца этого года
Вакцинация подростков от ковида в России начнётся до конца этого года
Общество, 10.12.2021
Будут вакцинировать подростков в возрасте от 12 до 17 лет
Искусанную собаками улан-удэнку на Новый год отправили домой
Искусанную собаками улан-удэнку на Новый год отправили домой
Общество, 10.12.2021
Вот уже почти год девушка проходит сложнейшее лечение
Бурятия преодолела отметку в 72 тысячи случаев заражений COVID-19
Бурятия преодолела отметку в 72 тысячи случаев заражений COVID-19
Общество, 10.12.2021
Почти 130 пациентов находятся в реанимации

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^