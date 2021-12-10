В Бурятии собираются ввести льготы по налогам

Кого из предпринимателей республики коснётся снижение налоговых ставок по УСН?



На ноябрьской сессии Народного Хурала региональный министр экономики Екатерина Кочетова представила депутатам законопроект по поддержке малого и среднего бизнеса в Бурятии. А касался он снижения налоговых ставок по отдельным видам предпринимательства на 2022 год.



Кто сможет претендовать на снижение налоговых ставок и какие условия необходимо соблюсти для льготного налогообложения?



Больше, чем в два раза



Снижение налоговых ставок с 6% до 1,2% по объекту налогообложения «доходы» и с 15% до 6% по объекту налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» предусмотрено для налогоплательщиков, применявших в 2020 году ЕНВД и совмещающих его с иными режимами.



На льготу могут рассчитывать более 6,3 тысяч предпринимателей. Такое же снижение коснётся и предпринимателей, включённых в перечень пострадавших отраслей в рамках федеральных мер поддержки, у которых по итогам 2021 года снизилась выручка на 30% и более по сравнению с уровнем 2019 года.



Отдельная норма предусмотрена для производителей молочной продукции. Здесь при соблюдении условий по сохранению или приросту численности работников, а с 2023 года при ежегодном повышении выручки на 2%, налоговые ставки снижаются с 6% до 3% и с 15% до 7,5% соответственно.



Для магазинов обуви и аптек также действуют меры поддержки. Снижение налоговых ставок с 3% до 1,2% с доходов и с 7,5% до 6% «доходы минус расходы». В прошлом году мерой воспользовалось 96 предпринимателей, общий объём государственной поддержки составил порядка 65 млн. рублей.



Дополнительно в республике предусмотрен новый пакет мер – пониженные ставки по упрощенке «доходы» - 1 % и «доходы минус расходы» - 5%:

- бессрочно для предпринимателей, которые работают на территории поселений с численностью менее 700 человек;

- на 2 налоговых периода для субъектов предпринимательства, которые переехали из республики в другой регион и решили вернуться обратно;

- на 2 налоговых периода для субъектов предпринимательства, которые были вынуждены закрыть по каким-либо причинам свой бизнес в период пандемиии, решивших возобновить свою деятельность.



- Нормы закона начнут действовать с 1 января 2022 года. Полагаем, что они позволят предпринимателям республики нивелировать сложившуюся нестабильную ситуацию и быстро и гибко адаптироваться к новым условиям, - прокомментировал заместитель министра экономики Бурятии Виктор Винокурцев.

