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Кабанский район Бурятии присоединился к «Ёлке добра»

Кабанский район Бурятии присоединился к «Ёлке добра»
Общество,  Фото:pixabay.com
В районе впервые проведут акцию по дарению подарков талантливым детям

В Кабанском районе Бурятии впервые стартует новогодняя акция «Ёлка добра». Цель данного мероприятия – подарить талантливым и одарённым детям памятный подарок, отблагодарить за их старания и труд.

В акции могут принять участие все желающие. Для этого необходимо подготовить новогодний подарок и принести его в 51 кабинет администрации МО «Кабанский район» в срок до 22 декабря. Количество подарков не ограничено.

Кроме этого, чтобы подарок был запоминающимся, предлагается традиционный сладкий подарок заменить на памятный, необычный. В день проведения акции желающие смогут самостоятельно преподнести подарок ребёнку. О дате и времени проведения мероприятия будет сообщено дополнительно.

По вопросам проведения акции можно обратиться по электронной почте tos@kabansk.org. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.

Возрастное ограничение 0+
Кабанский район Бурятия акция Новый год дети

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