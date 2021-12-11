Кабанский район Бурятии присоединился к «Ёлке добра»

В районе впервые проведут акцию по дарению подарков талантливым детям



В Кабанском районе Бурятии впервые стартует новогодняя акция «Ёлка добра». Цель данного мероприятия – подарить талантливым и одарённым детям памятный подарок, отблагодарить за их старания и труд.



В акции могут принять участие все желающие. Для этого необходимо подготовить новогодний подарок и принести его в 51 кабинет администрации МО «Кабанский район» в срок до 22 декабря. Количество подарков не ограничено.



Кроме этого, чтобы подарок был запоминающимся, предлагается традиционный сладкий подарок заменить на памятный, необычный. В день проведения акции желающие смогут самостоятельно преподнести подарок ребёнку. О дате и времени проведения мероприятия будет сообщено дополнительно.



По вопросам проведения акции можно обратиться по электронной почте tos@kabansk.org. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.



Возрастное ограничение 0+

