С собственниками объектов, представляющих опасность, ведётся работа
Жителей Иркутской области приглашают принять участие в создании карты опасных мест для посещения детьми. В неё войдут заброшенные и недостроенные здания, промышленные зоны и другие опасные объекты. Сбор данных идёт на протяжении последних месяцев. Информацию о таких местах жители региона могут присылать на электронную почту rebenok.irk@mail.ru.
Созданием карты занимается аппарат уполномоченного по правам ребёнка региона в рамках реализации концепции комплексной безопасности детей на территории области. К началу 2022 года планируется представить данные всем муниципальным образованиям Иркутской области. Один раз в полугодие «Карта опасных мест для посещения детьми» будет обновляться.
В аппарате уполномоченного отмечают, что по каждому объекту, которое представляет опасность или уже имелись факты несчастных случаев с участием несовершеннолетних, ведётся работа с собственником объекта и администрацией муниципального образования по организации охранных мероприятий. Часть объектов уже оградили, закрыли, выставили охрану или снесли, но это только малая часть. Большинство опасных объектов находятся на частной территории или в частной собственности. Это значит, что просто взять и снести их нельзя. Необходимо вести работу с собственником, побуждая его достроить объект или обеспечить охранную систему, препятствующую проникновению посторонних.
Концепция комплексной безопасности несовершеннолетних на территории Иркутской области разработана по инициативе и участии детского омбудсмена. Для её реализации правительство региона разработало и утвердило план мероприятий, который включает в себя более 100 мероприятия по 24 целевым показателям. План рассчитан на три года, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области создаётся карта опасных мест
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