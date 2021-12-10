Россиянам напомнили о штрафах за управление автомобилем с механикой

За переход с автомата на механику грозит штраф до 15 тысяч рублей



Управление автомобилем с механической коробкой передач грозит крупным штрафом водителям, которые сдавали на права на «автомат», написал в телеграм-канале руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский.



- Обучение на механику и автомат - достаточно разные программы. После обучения на автомат выдаётся водительское удостоверение, в котором в графе «особые отметки» будет стоять отметка «АТ» (автоматическая трансмиссия), - объяснил автоэксперт.



Он подчеркнул, что тем, кто решил пересесть на машину с механической коробкой, придется заплатить от пяти до 15 тысяч рублей. Согласно закону, напомнил Шумский, такое действие квалифицируют как «управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления».

