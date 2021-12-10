Иркутская область опередила Бурятию с открытием ледовых дорог

Общество, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области открыли первую ледовую дорогу



Накануне через реку Иркут в селе Шаманка Шелеховского района была открыта первая ледовая дорога в Иркутской области.



Переправа предназначена для передвижения автомобилей по льду. На переправе, как и на дороге, для автомобилистов действуют правила дорожного движения. Грузоподъёмность переправы ограничена: передвигаться по ней могут только легковые автомобили весом до двух тонн. Протяжённость составляет 600 метров, а скорость передвижения - не более 10 км в час.



В 17 муниципальных образованиях Иркутской области планируется открытие и эксплуатация 51 ледовой переправы, из них 18 областного и 33 местного значения.



В пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области настоятельно рекомендуют воздержаться от выезда на лёд вне официально оборудованных ледовых переправ.



В Бурятии на сегодня пока ещё нет официально открытых ледовых переправ.





