Футболиста из Бурятии предложили владикавказской «Алании»

Владимир Гранат по-прежнему находится в поисках нового клуба
Самый успешный футболист из Бурятии, бывший игрок сборной России 34-летний Владимир Гранат может оказаться в рядах владикавказского клуба «Алания». По информации СМИ, Граната предложили «Алании» агенты.
- Клуб планирует усилить линию обороны в связи с большим количеством пропущенных мячей, а также для поддержания конкуренции в составе. Владимир, набравший форму в «Олимп-Долгопрудный», рассматривает вариант с «Аланией» как приоритетный, поскольку желает играть на высоком уровне ещё год-два, – сообщает Sports.ru.
Владимир Гранат уроженец Улан-Удэ, учился в местной школе № 65. Первые спортивные шаги делал в улан-удэнской футбольной школе «Локомотив». В 2007 году дебютировал в Премьер-лиге, в основном составе московского клуба «Динамо». В скором времени Гранат стал основным игроком «Динамо», регулярно появляясь на позиции центрального или крайнего защитника. В 2013 году даже был назначен капитаном. В одном из интервью рассказывал, что в «Динамо» его называли «бурятом».
После перешёл на правах аренды до конца сезона 2014/15 в «Ростов». Затем игрока взял к себе московский «Спартак», однако там карьера не задалась. Сперва Гранат восстанавливался после травмы и отсутствия игровой практики, а затем, на какое-то время закрепившись в основном составе, потерял расположение главного тренера Дмитрия Аленичева и был выставлен на трансфер.
В 2017 году перешёл в футбольный клуб «Рубин», откуда ушёл на правах свободного агента в июле 2020 года.
С тех пор больше не смог пробиться в клубы Премьер-лиги. Некоторое время выступал за ФК «Олимп-Долгопрудный», выступающей в профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) – по сути это третий футбольный дивизион страны. В апреле Гранат вышел на игру впервые за два года.
Однако уже осенью появилась информация, что Граната рассматривает футбольный клуб «Знамя» из Ногинска, который также участвует в ПФЛ.
В случае, если переход Граната в «Аланию» состоится, для футболиста это будет большой шаг вперёд. У «Алании» есть неплохие шансы пробиться в элиту российского футбола – Премьер-лигу.
Владимир Гранат с 2013 по 2018 привлекался к играм сборной России и выступал на домашнем чемпионате мира по футболу. На этом турнире Владимир Гранат вышел на поле лишь однажды. Это было в игре с испанцами в 1/8 финала. За отведённое ему время на поле он отдал пять передач, но ни одна не оказалась точной. На эту тему даже пошутил британский журналист и писатель Джонатан Уилсон. В своём «Твиттере» он написал: «Владимир Гранат работает с перерыва: он сделал четыре паса и не завершил ни одного из них. Одно из великих выступлений на чемпионате мира». После финального свистка он добавил: «Всего: Владимир Гранат сделал пять пасов и не завершил ни одного из них. Скала».
Как и все члены сборной России, Гранат получил звание заслуженного мастера спорта по итогам того чемпионата мира. Кстати, многие именитые спортсмены раскритиковали тот факт, что высшее звание футболистам дали всего лишь за выход в 1/4 финала, ведь даже не все олимпийские чемпионы и чемпионы мира «заслуженные».
Футболиста из Бурятии предложили владикавказской «Алании»
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