Буддийский храм находится в городе Хауэлл в штате Нью-Джерси
Уроженец Бурятии Николай Цыренов поделился в соцсети, что нашёл в Америке буддийский храм, основанный калмыками. По окончании Второй мировой войны в лагере для беженцев близ Мюнхена оказалось около 800 калмыков, покинувших территорию Советского Союза как во время Гражданской войны, так во время Второй мировой войны. В 1951 году им было позволено иммигрировать в США. Традиционной религией калмыков является тибетский буддизм, поэтому в городе Хауэлл в штате Нью-Джерси был построен калмыцкий дацан Таши Лхунпо.
- Нашел в Америке наш буддийский дацан, основанный калмыками. Буду туда ездить в Сагаалган на молебны. Так что не всё так плохо, - написал в соцсети уроженец Бурятии, называющий своим родным городом Сиэтл.
Городом проживания в соцсети блогер Николай Цыренов указывает Улан-Удэ. Учился он в Калифорнийском университете в Беркли. Осенью прошлого года он эмигрировал в США.
- Наш любимый, с любимыми ламами, - прокомментировал пост Цыренова уроженец Бурятии Вячеслав Бакшеев, проживающий в Полинезии.
Кроме буддийского храма, в 1961 году в Хаулле была открыта часовня Святого Георгия. В этом городе также проживают староверы.
В штате Нью-Джерси находится крупная калмыцкая диаспора. Город Хауэлл считается неформальной столицей американских калмыков – там есть калмыцкая улица (Kalmyk Road) и три хурула. Всего калмыцкая община построила четыре хурула – один в Филадельфии и три храма в Хауэлле.
Улан-удэнец «нашёл» в США дацан
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