В Иркутской области пройдёт первенство по биатлону

В спринтерских гонках примут участие спортсмены 2003 г.р. и моложе



В Усолье-Сибирском 12 декабря пройдёт первенство Иркутской области по биатлону. Соревнования по спринту проведут на лыжной базе «Снежинка» ДЮСШ №1.



В первенстве примут участие юноши и девушки 2003-2004 гг.р, 2005-2006 гг.р, 2007-2008 гг.р, 2009 г.р и младше. Первая группа стартует в 12:00.



После окончания соревнований пройдут парад закрытия и награждение победителей грамотами и медалями. Об этом сообщает федерация биатлона «Союз биатлонистов Иркутской области».



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