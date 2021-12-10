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Выставка «…и немного усердия» откроется в Улан-Удэ

Выставка «…и немного усердия» откроется в Улан-Удэ
Общество,  Фото:pexels.com
На открытии выставки посетители смогут принять участие в авторском мастер-классе

В Улан-Удэ откроется выставка уникальных работ образцовой студии керамики «Живая глина. Выставка «…и немного усердия» откроется 11 декабря в 14 часов в филиале Кяхтинского краеведческого музея имени академика В.А. Обручева.

Посетители смогут познакомиться с творениями юных талантов образцовой студии керамики «Живая глина» детской школы искусств №3 Улан-Удэ.

Они воспитанники известного мастера, ведущего преподавателя искусства керамики для детей в Бурятии Юрия Грачёва. Имя художника-керамиста внесено в энциклопедию «Лучшие люди России», он награждён медалью за вклад в развитие образования России.

На открытии выставки посетители смогут принять участие в авторском мастер-классе.

Среди представленных экспонатов посетители смогут увидеть разнообразные формы глиняной посуды, малые скульптурные композиции, декоративные светильники, сервизы, кувшинчики, а также различные декоративные фигурки из глины.

Эти работы были представлены на международном конкурсе в Улан-Батор, где заняли первое место. В Испании и Венесуэле изделия воспитанников Юрия Сергеевича также были признаны лучшими. Ученики студии «Живая глина» являются лауреатами и дипломантами всероссийских и международных конкурсов.

Выставка продлится до 14 января 2022 года.


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выставка керамика

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