Выставка «…и немного усердия» откроется в Улан-Удэ

Выставка продлится до 14 января 2022 года.







В Улан-Удэ откроется выставка уникальных работ образцовой студии керамики «Живая глина. Выставка «…и немного усердия» откроется 11 декабря в 14 часов в филиале Кяхтинского краеведческого музея имени академика В.А. Обручева.Посетители смогут познакомиться с творениями юных талантов образцовой студии керамики «Живая глина» детской школы искусств №3 Улан-Удэ.Они воспитанники известного мастера, ведущего преподавателя искусства керамики для детей в Бурятии Юрия Грачёва. Имя художника-керамиста внесено в энциклопедию «Лучшие люди России», он награждён медалью за вклад в развитие образования России.На открытии выставки посетители смогут принять участие в авторском мастер-классе.Среди представленных экспонатов посетители смогут увидеть разнообразные формы глиняной посуды, малые скульптурные композиции, декоративные светильники, сервизы, кувшинчики, а также различные декоративные фигурки из глины.Эти работы были представлены на международном конкурсе в Улан-Батор, где заняли первое место. В Испании и Венесуэле изделия воспитанников Юрия Сергеевича также были признаны лучшими. Ученики студии «Живая глина» являются лауреатами и дипломантами всероссийских и международных конкурсов.