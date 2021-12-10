Об этом сообщил в соцсети губернатор
Иркутская область станет участником пилотного проекта «Семейные многофункциональные центры». Об этом написал на своей странице в Инстаграм губернатор Игорь Кобзев.
- Такие многофункциональные центры направлены на помощь семьям в сложной ситуации, многодетным, семьям, в которых воспитывают детей-инвалидов, сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. В одном месте они смогут получить весь необходимый комплекс услуг, поддержку и сопровождение.
Как сообщил глава региона, предложение стать участником проекта прозвучало на встрече министра соцразвития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова с председателем правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Мариной Гордеевой.
- Наш регион - постоянный партнёр Фонда, активно поддерживаем и развиваем его инициативы. Приятно, что нашему региону оказано доверие в реализации нового масштабного проекта, - заявил Кобзев.
В Иркутской области откроют семейный многофункциональный центр
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