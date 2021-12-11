Слёт лесничеств республики состоится онлайн
22 декабря в Бурятии пройдёт слёт школьных лесничеств. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией в республике слёт проведут в онлайн-формате.
Мероприятия будут состоять из двух этапов. Первым этапом станет конкурс творческих работ «Один день из жизни Школьного лесничества». Для участия необходимо снять видеоролик продолжительностью не более 5 минут и выложить его в социальной сети.
Вторым этапом будет онлайн-состязание «Зелёный дозор». На нём объявят лучшие конкурсные работы первого этапа и проведут онлайн-игру для команд «На страже леса» и конкурсное задание.
Победители и призёры слёта будут награждены дипломами и ценными призами. Об этом сообщает пресс-служба ресурсного эколого-биологического центра РБ.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии выберут лучших школьных лесничих
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