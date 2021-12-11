В Бурятии выберут лучших школьных лесничих

Слёт лесничеств республики состоится онлайн



22 декабря в Бурятии пройдёт слёт школьных лесничеств. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией в республике слёт проведут в онлайн-формате.



Мероприятия будут состоять из двух этапов. Первым этапом станет конкурс творческих работ «Один день из жизни Школьного лесничества». Для участия необходимо снять видеоролик продолжительностью не более 5 минут и выложить его в социальной сети.



Вторым этапом будет онлайн-состязание «Зелёный дозор». На нём объявят лучшие конкурсные работы первого этапа и проведут онлайн-игру для команд «На страже леса» и конкурсное задание.



Победители и призёры слёта будут награждены дипломами и ценными призами. Об этом сообщает пресс-служба ресурсного эколого-биологического центра РБ.



Возрастное ограничение 6+

