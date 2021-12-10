В Улан-Удэ открылась независимая библиотека

Первое литературное мероприятие пройдёт уже в эту субботу



В Улан-Удэ, на четвёртом этаже центра современного искусства «Залуу» открылась независимая библиотека «Ex libris». Как сообщает пресс-служба центра, это первая в городе и вторая в России независимая библиотека с современным книжным фондом.



На полках «Ex libris» можно найти популярных авторов, классику, книги независимых издательств. Все подробности про абонемент и правила библиотеки есть в её аккаунте в соцсети «Инстаграм».



Уже в эту субботу, 11 декабря, здесь состоится книжный рок-клуб (18+). Тема декабрьской встречи — young adult литература. Приглашаются любители книг этого жанра и желающие с ними познакомиться.

