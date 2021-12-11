Создана игра об охраняемых территориях вокруг Байкала

Новинку уже оценили участники празднования Дня Байкала
Запомнить особо охраняемые территории вокруг Байкала теперь просто: достаточно хотя бы однажды сыграть в настольную игру «Заповедное ожерелье Байкала». Необычную «помощницу» для детей и взрослых разработали сотрудники отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и АНО «Байкальский интерактивный экологический центр», совместно с коллегами из Тункинского национального парка и Витимского заповедника.
Игра содержит информацию о 5 заповедниках, 4 национальных парках и нескольких заказниках федерального значения, входящих в границы Байкальской природной территории и представляет собой набор карточек с указанием названий, географического положения, интересных фактов о деятельности и т.д.
Правила игры предусматривают как командное, так и индивидуальное участие. Победу одерживает игрок (команда), набравший максимальное количество карточек. Для этого требуется наблюдательность и память. Играть в неё могут все, кто старше 9 лет, или вместе с родителями.
Как сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», первый опыт проведения игры для разных аудиторий уже получен: познавательную новинку оценили сотрудники природоохранного учреждения и горожане, принимавшие участие в праздновании Дня Байкала в Иркутске.
- Я отметила, что многие игроки вне зависимости от возраста сразу замечали «подсказку», которая есть практически на каждой карточке и использовали своё наблюдение для будущей победы. Условия проведения игры довольно пластичны: её можно адаптировать для самых маленьких, уменьшив количество карточек, а можно наоборот, усложнить для взрослых. В перспективе сделаем «расширенную» версию с информацией о других российских ООПТ. Уже сделали версию на английском языке, чтобы охватить максимально возможную аудиторию, которая не прочь обогатить свои знания и одновременно потренировать память. Сейчас игра доступна для всех желающих, кто принимает участия в мероприятиях от нашего ФГБУ. В будущем будем изготавливать наборы для игры в масштабах, востребованных среди профессионалов экологического просвещения и тех, кто хочет знать о Байкале больше, заботиться о его будущем, - рассказала Алёна Стадницкая, соразработчик игры-меморины «Заповедное ожерелье Байкала».
Возрастное ограничение 6+
Создана игра об охраняемых территориях вокруг Байкала
Общество, Фото:
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