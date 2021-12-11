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В Агинском округе состоится межрегиональный конкурс народных инструментов

В Агинском округе состоится межрегиональный конкурс народных инструментов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Победители станут известны 16 декабря

В Агинском Бурятском округе с 13 декабря начинается приём заявок на участие в VII межрегиональном конкурсе оркестров и ансамблей народных инструментов имени Дашицырена Жамбалова. Конкурс будет проводиться дистанционно с 13 по 20 декабря на отдельном интернет-ресурсе.

- Приём заявок и видеозаписей конкурсных исполнений будет осуществляться до 13 декабря, полученные работы будут размещены на сайте. Два дня с 13 по 15 декабря члены жюри будут смотреть творческие работы конкурсантов и 16 декабря состоится подведение итогов, – пояснили организаторы.

Традиционно конкурс проводится раз в два года по трём номинациям: оркестры, ансамбли малых форм и ансамбли больших форм. В конкурсе принимают участие музыкальные коллективы детских музыкальных школ, ДШИ, эстетических центров, домов детского творчества и средних образовательных школ.

Конкурс пройдёт в статусе межрегионального мероприятия, в котором в качестве членов жюри будут работать преподаватели средних и высших музыкально-профессиональных учебных заведений города Читы и Агинского педагогического колледжа имени Базара Ринчино.

Напомним, что конкурс оркестров и ансамблей народных инструментов имени заслуженного учителя школы РСФСР, почётного гражданина Агинского Бурятского автономного округа, участника Великой Отечественной войны Дашицырен Жамбаловича Жамбалова был учреждён в 2008 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Возрастное ограничение 6+
Агинский Бурятский округ конкурс народные инструменты музыка ансамбль оркестр

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