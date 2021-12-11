Победители станут известны 16 декабря
В Агинском Бурятском округе с 13 декабря начинается приём заявок на участие в VII межрегиональном конкурсе оркестров и ансамблей народных инструментов имени Дашицырена Жамбалова. Конкурс будет проводиться дистанционно с 13 по 20 декабря на отдельном интернет-ресурсе.
- Приём заявок и видеозаписей конкурсных исполнений будет осуществляться до 13 декабря, полученные работы будут размещены на сайте. Два дня с 13 по 15 декабря члены жюри будут смотреть творческие работы конкурсантов и 16 декабря состоится подведение итогов, – пояснили организаторы.
Традиционно конкурс проводится раз в два года по трём номинациям: оркестры, ансамбли малых форм и ансамбли больших форм. В конкурсе принимают участие музыкальные коллективы детских музыкальных школ, ДШИ, эстетических центров, домов детского творчества и средних образовательных школ.
Конкурс пройдёт в статусе межрегионального мероприятия, в котором в качестве членов жюри будут работать преподаватели средних и высших музыкально-профессиональных учебных заведений города Читы и Агинского педагогического колледжа имени Базара Ринчино.
Напомним, что конкурс оркестров и ансамблей народных инструментов имени заслуженного учителя школы РСФСР, почётного гражданина Агинского Бурятского автономного округа, участника Великой Отечественной войны Дашицырен Жамбаловича Жамбалова был учреждён в 2008 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Возрастное ограничение 6+
В Агинском округе состоится межрегиональный конкурс народных инструментов
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