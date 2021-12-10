В Бурятии осудили одного «чёрного лесоруба» и ищут другого

Односельчане действовали по предварительному сговору



Житель Заиграевского района Бурятии признан виновным в незаконной рубке леса.



В судебном заседании установлено, что мае житель села Онохой с односельчанином на территории Усть-Брянского участкового лесничества незаконно вырубил девять сырорастущих сосен. Ущерб составил 27 тысяч рублей.



- Суд с учётом наличия особо опасного рецидива преступлений назначил виновному наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима сроком на три года, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Приговор в законную силу не вступил.



Второй участник преступной группы объявлен в розыск.

