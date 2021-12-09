На улице Лермонтова возводят детский сад
В следующем году в новый детский сад на улице Лермонтова в Улан-Удэ пойдут 280 детишек ясельного, младшего, среднего, старшего возрастов, подготовительного дошкольного – по 20 воспитанников в группе. Об этом сообщает администрация города.
Дошкольное учреждение возводит подрядная организация «РостИнвестСтрой». Сейчас строители утепляют и облицовывают фасад здания, занимаются внутренней отделкой. Параллельно на территории детского сада строят игровую площадку и парковку.
В начале следующего года садик распахнет двери.
Детский сад построен по типовому проекту, в помещении предусмотрены - раздевальная, игровая, зал для физкультурных занятий, музыкальный зал, кабинет логопеда, спальня, пищеблок, буфетная, санузел.
В апреле этого года в городе началось строительство детского сада на улице Конечная, завершено строительство детских садов в микрорайоне Забайкальский, на станции Дивизионная и на улице Боевая.
В Улан-Удэ облицовывают фасад нового детсада за ФСК
Общество, Фото:
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