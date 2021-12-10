В республике местами сильный холодный вечер
По данным Бурятского гидрометцентра, 10 декабря в республике переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью и югу до умеренного снегопада. Ветер западный 5-10, днём в отдельных районах до 15 м/с. Температура днём -10,-15, местами -3,-8, по северу -19,-24.
В Улан-Удэ днём без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура днём -10,-12 градусов.
В Улан-Удэ днём -12 градусов
Общество, Фото:
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Общество, 10.12.2021
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