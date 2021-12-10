В Улан-Удэ днём -12 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В республике местами сильный холодный вечер



По данным Бурятского гидрометцентра, 10 декабря в республике переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью и югу до умеренного снегопада. Ветер западный 5-10, днём в отдельных районах до 15 м/с. Температура днём -10,-15, местами -3,-8, по северу -19,-24.



В Улан-Удэ днём без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура днём -10,-12 градусов.

