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В Улан-Удэ начнется отлов агрессивных собак с бирками

В Улан-Удэ начнется отлов агрессивных собак с бирками
Общество,  Фото:комитет городского хозяйства
Такое решение принято из-за большого количества обращений горожан о проявлении враждебности биркованными животными

В Улан-Удэ комитет городского хозяйства совместно с управлением ветеринарии начал отлов бездомных собак, прошедших процедуру «отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск» (ОСВВ) в естественную среду обитания, но проявляющих признаки враждебности.

Собаки после отлова и осмотра по регламенту будут содержаться в приютах в связи с невозможностью их выпуска до передачи новому владельцу или наступления естественной смерти.

– В последнее время на основании анализа заявок в службу отлова и оперативные штабы районов, можно констатировать увеличение количества случаев проявления агрессии собаками, прошедшими процедуру отлова, в отношении граждан. Несмотря на распространённое мнение что животное прошедшее процедуру отлова и стерилизации проявляют меньше агрессии, увеличившееся количество подобных случаев свидетельствует об обратном, – сообщил начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства Улан-Удэ Дмитрий Ларченко. – Сегодня при отработке заявок было отловлено две особи после процедуры ОСВВ. В настоящий момент они опознаны заявителями, осмотрены, по ним будет принято решение согласно Приказа.

В комитете уточняют, что для отлова агрессивного безнадзорного животного, горожанам нужно подать заявку в службу отлова. Желательно с приложением фото- и видео- фиксации факта враждебности собаки и с указанием номера телефона заявителя, по которому его сможет найти группа отлова и предъявить отловленную особь для подтверждения.
собаки

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