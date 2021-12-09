Улан-удэнцы приняли участие в фестивале актёрской песни-2021

За своё исполнение Ольга Дымпилова удостоена приза Иркутского отделения союза театральных деятелей России.











По информации Русского драмтеатра

С 4 по 6 декабря в Иркутске прошёл ежегодный фестиваль актёрской песни, который организует местное отделение Союза театральных деятелей России. В течение двух дней проходили отборочные туры в Доме актёра, а гала-концерт фестиваля состоялся 6 декабря на сцене Иркутского Академического драматического театра.В этом году мероприятие было посвящено Победе в Великой Отечественной войне. Члены жюри оценили более 40 вокальных номеров в исполнении драматических артистов из театров Братска, Иркутска, Усть-Илимска, Черемхово, Улан-Удэ, Хабаровска, Томска и других городов России. В финал прошли 24 композиции.Улан-Удэ на фестивале представили актриса Русского драмтеатра имени Бестужева, заслуженная артистка России Марина Ланина и администратор театра Ольга Дымпилова.На сцене Иркутского театра Марина Ланина исполнила песню «Заклятье» по мотивам стихов индийского поэта Н.Ислама, а Ольга Дымпилова – «Балладу о матери».– Я уже не первый раз участвую в «Фестивале актёрской песни». Впервые я побывала здесь семь лет назад, мы с коллегами не раз брали разные дипломы и номинации. К сожалению, в этом году моя песня была вне конкурса, так как мы не знали о заявленной тематике концерта. Но это был нужный опыт, ведь только в этот раз я поняла, что здесь не столько важен голос, вокальные данные, сколько актерское мастерство, нужно разыграть песенный этюд. Низкий поклон всем артистам, которые тратят своё время, нервы, энергию, волнуются, но что-то хотят сказать своим выступлением, – рассказала Марина Ланина.