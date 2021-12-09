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В России мусульмане предложили объявить пятницу выходным для них днём

В России мусульмане предложили объявить пятницу выходным для них днём
Общество,  Фото:pixabay.com
Письменных обращений пока ещё не было

Представители мусульманской конфессии высказываются за введение выходного дня в пятницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова председателя Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтия Альбира Крганова.

- У представителей трёх основных конфессий – христиан, мусульман, иудеев – праздничные дни приходятся на пятницу, субботу и воскресенье. У иудеев это суббота, у христиан – воскресенье – государственные выходные дни, а пятница у мусульман –рабочий день в России. Письменных обращений с просьбой сделать пятницу выходным днём у нас не было, но в разговорах мусульмане неоднократно высказывали мнение, что, конечно, это было бы неплохо… Но такие решения нужно обсуждать с широкой общественностью, - сказал Крганов.


ислам выходные дни

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