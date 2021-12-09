Строительство коллектора возле путей осложняет движение трамваев
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 8 декабря, в Улан-Удэ четыре раза с рельсов сходили трамваи. Три инцидента произошли на кольцевой развязке по улице Ключевская, в 20 «а» квартале.
В МУП «Управление трамвая» сообщили, что трамваи сошли с рельсов на участке с уклоном.
«Кольцо» построили в 2007 году. Капитальный ремонт с заменой рельс на кольцевом участке с тех пор не проводился.
- Участок находится в неудовлетворительном состоянии – боковой износ рельс составляет 50% и гнилость шпал – 50%. Для обеспечения безопасности движения из-за износа текущим ремонтом была срезана губа и установлен новый контррельс. Дополнительным фактором, повлиявшим на сход трамвайных вагонов, является выполнение земляных работ в непосредственной близости от трамвайного полотна при строительстве канализационного коллектора, - сообщили в МУП «Управление трамвая».
Шпалы на трамвайном «кольце» в Улан-Удэ сгнили наполовину
Общество, Фото:
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