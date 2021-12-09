На въезде и выезде с моста установили одинаковые знаки
Жители посёлка Горхон Заиграевского района Бурятии рассказали об удивительной ситуации с дорожными знаками на однополосном мосту. Здесь с двух сторон установили один и тот же знак «Преимущество встречного движения».
Местные жители задали вопрос в районную группу «Заиграево-инфо. 24/7» с просьбой разобраться в ситуации.
- Хотелось, чтоб поменяли знак, как должно быть по правилами ПДД, - сообщил местный житель.
Местные власти признали ошибку. Ситуацию прокомментировала начальник МБУ «Инфраструктурный центр служба – заказчика» Елена Каштанова.
- Сегодня поехали в город. Купим знак и поменяем, - цитирует её «Заиграево-инфо. 24/7».
В Бурятии устроили путаницу с дорожными знаками
Общество, Фото:
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