В Бурятии устроили путаницу с дорожными знаками

Общество, Фото: опубликовано в группе "Заиграево-инфо"

На въезде и выезде с моста установили одинаковые знаки



Жители посёлка Горхон Заиграевского района Бурятии рассказали об удивительной ситуации с дорожными знаками на однополосном мосту. Здесь с двух сторон установили один и тот же знак «Преимущество встречного движения».



Местные жители задали вопрос в районную группу «Заиграево-инфо. 24/7» с просьбой разобраться в ситуации.



- Хотелось, чтоб поменяли знак, как должно быть по правилами ПДД, - сообщил местный житель.



Местные власти признали ошибку. Ситуацию прокомментировала начальник МБУ «Инфраструктурный центр служба – заказчика» Елена Каштанова.



- Сегодня поехали в город. Купим знак и поменяем, - цитирует её «Заиграево-инфо. 24/7».

