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В Бурятии устроили путаницу с дорожными знаками

В Бурятии устроили путаницу с дорожными знаками
Общество,  Фото:опубликовано в группе "Заиграево-инфо"
На въезде и выезде с моста установили одинаковые знаки

Жители посёлка Горхон Заиграевского района Бурятии рассказали об удивительной ситуации с дорожными знаками на однополосном мосту. Здесь с двух сторон установили один и тот же знак «Преимущество встречного движения».

Местные жители задали вопрос в районную группу «Заиграево-инфо. 24/7» с просьбой разобраться в ситуации.

- Хотелось, чтоб поменяли знак, как должно быть по правилами ПДД, - сообщил местный житель.

Местные власти признали ошибку. Ситуацию прокомментировала начальник МБУ «Инфраструктурный центр служба – заказчика» Елена Каштанова.

- Сегодня поехали в город. Купим знак и поменяем, - цитирует её «Заиграево-инфо. 24/7».
дорожные знаки мост

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