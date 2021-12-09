Юбилей отметила Мехтильда Фёдоровна Гоппе
В Закаменском районе Бурятии Мехтильду Фёдоровну Гоппе поздравили с 95-летним юбилеем. Ей были вручены благодарственные письма от президента РФ, глав республики и района, советов ветеранов и депутатов района и города Закаменск, соцзащиты населения района.
Мехтильда Фёдоровна родилась 7 декабря 1926 года в Саратовской области в многодетной семье. Она четырнадцатый ребёнок из 15 детей. В сентябре 1941 года вместе с семьёй они были сосланы в Красноярский край. В 1942 году ушёл из жизни отец семейства. Вскоре после этого она вместе с сестрой была мобилизована в трудовую армию. В 17 лет попала в Бурятию в местность Нижняя Гуджирка, где её ждал тяжёлый труд на лесозаготовках. Здесь же познакомилась с будущим мужем Андреем Фёдоровичем Гоппе. В 1958 году устроилась в продснаб Джидакомбината в совхоз «Закаменский» работником тепличного хозяйства, где проработала до 1988 года.
У Мехтильды Фёдоровны три сына, 10 внуков, 24 правнука и 2 праправнука. Об этом сообщает отдел по работе с общественными объединениями администрации Закаменского района.
Жительницу Закаменского района поздравили с 95-летием
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