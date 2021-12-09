Курсы будут бесплатными
Солбон Санжиев, известный в Бурятии доброволец, начал вести курсы (18+) по оказанию первой помощи людям в экстренных случаях. Его семинары пользуются большим интересом у сотрудников организаций и учреждений Улан-Удэ.
17 декабря он проведёт курсы по оказанию первой помощи детям и взрослым в «ДоброДоме».
Как сообщает общественник, за учёбу не нужно платить. До 15 человек он сможет обучить азам оказания первой помощи и быть готовыми к спасению людей при несчастных случаях, в экстремальных ситуациях и т.д. На его курсах горожане учатся оказывать помощь не только взрослым, но и детям. Обученные навыкам оказания первой помощи смогут помочь людям до приезда скорой помощи, сделать искусственное дыхание, вернуть сердцебиение и избежать летального исхода.
- После моих занятий я всегда говорю - дай бог, чтоб знания, полученные на моих курсах, никогда не пригодились! - отмечает Санжиев.
Ранее «Байкал-Daily» сообщал, что он стал лучшим добровольным пожарным Сибири и Дальнего Востока.
Большинство людей, оказавшись на месте несчастного случая, ДТП впадают в панику и не знают, что им делать до приезда медиков. А между тем дорога буквально каждая минута, главное – понимать, как правильно оказать первую помощь. Научившись на курсах Санжиева, улан-удэнцы смогут спасти жизни своих сограждан.
Известный доброволец проведёт в Улан-Удэ курсы по оказанию первой помощи
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На въезде и выезде с моста установили одинаковые знаки
Курсы будут бесплатными
В столице Бурятии смягчат требования к приаэродромной территории
По словам родителей, дети жалуются на головные боли и першение в горле
Наряды ДПС выставят сегодня вечером
Бурятская компания создаёт мобильное приложение, которое позволит оценить уровень желтухи новорождённых
Возвращение льготных проездных назвали «историческим событием»
Особого решения для Этнографического музея добилось минкультуры
Госдума РФ расширила права и возможности полиции
Заболеваемость COVID-19 держится на прежнем уровне
Посетителям придётся раскошелиться на 63 рубля
Капитальный ремонт старой школы общественники называют бессмысленным
Решение вынес суд
В декабре состоятся две бесплатные экскурсии в Улан-Удэ и в Заиграевском районе
Работодателя оштрафовали на пять тысяч рублей