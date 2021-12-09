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Известный доброволец проведёт в Улан-Удэ курсы по оказанию первой помощи

Известный доброволец проведёт в Улан-Удэ курсы по оказанию первой помощи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Курсы будут бесплатными

Солбон Санжиев, известный в Бурятии доброволец, начал вести курсы (18+) по оказанию первой помощи людям в экстренных случаях. Его семинары пользуются большим интересом у сотрудников организаций и учреждений Улан-Удэ.

17 декабря он проведёт курсы по оказанию первой помощи детям и взрослым в «ДоброДоме».

Как сообщает общественник, за учёбу не нужно платить. До 15 человек он сможет обучить азам оказания первой помощи и быть готовыми к спасению людей при несчастных случаях, в экстремальных ситуациях и т.д. На его курсах горожане учатся оказывать помощь не только взрослым, но и детям. Обученные навыкам оказания первой помощи смогут помочь людям до приезда скорой помощи, сделать искусственное дыхание, вернуть сердцебиение и избежать летального исхода.

- После моих занятий я всегда говорю - дай бог, чтоб знания, полученные на моих курсах, никогда не пригодились! - отмечает Санжиев.

Ранее «Байкал-Daily» сообщал, что он стал лучшим добровольным пожарным Сибири и Дальнего Востока.

Большинство людей, оказавшись на месте несчастного случая, ДТП впадают в панику и не знают, что им делать до приезда медиков. А между тем дорога буквально каждая минута, главное – понимать, как правильно оказать первую помощь. Научившись на курсах Санжиева, улан-удэнцы смогут спасти жизни своих сограждан.
добровольцы

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