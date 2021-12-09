Улан-удэнцам разрешат строить дома в приаэродромной зоне

В столице Бурятии смягчат требования к приаэродромной территории



В Улан-Удэ готовят пакет документов, который предложено внести в качестве дополнений в приказ Росавиации о приаэрододромной территории в столице Бурятии. Вопрос о внесений некоторых послаблений в приказ федерального ведомства вновь обсудили 8 декабря на очередной сессии Улан-Удэнского городского совета депутатов.



Председатель комитета по архитектуре города Улан-Удэ Михаил Мясищев пояснил, что между правительством республики в лице министерства транспорта достигнута договорённость с подрядной организацией, которая обслуживает международный аэропорт «Байкал». В декабре этого года на согласование правительству будет представлен документ с внесенными изменениями.



После внесения изменений проект решения будет представлен депутатам на согласование.



- Этот вопрос мы неоднократно рассматривали на заседаниях профильного комитета. Мы заручились поддержкой Николая Рузавина (министром строительства Бурятии – ред.), будем продолжать работать в данном направлении, надеюсь, что изменения внесут и быстро, насколько это возможно, - высказался депутат, заместитель председателя комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского горсовета Анатолий Сахнов.



В 2019 году часть Улан-Удэ включили в приаэродромную территорию, в которой обеспечивается безопасность взлётно-посадочных маневров. Всего было выделено семь зон, в пределах которых ввели ограничение на строительство и на использование земельных участков в целом. Под запрет попало строительство многоэтажных жилых домов, оборудование полигонов под мусор или хранение иных материалов, а также размещение объектов, которые могут попасть в двигатель самолета.



Внесение изменений в решение о приаэродромной территории аэродрома Улан-Удэ позволит исключить препятствия для дальнейшего строительства жилых домов и осуществления хозяйственной деятельности муниципальных служб.





