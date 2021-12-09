 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 декабря

08 декабря

Популярное

Улан-удэнцам разрешат строить дома в приаэродромной зоне

Улан-удэнцам разрешат строить дома в приаэродромной зоне
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В столице Бурятии смягчат требования к приаэродромной территории

В Улан-Удэ готовят пакет документов, который предложено внести в качестве дополнений в приказ Росавиации о приаэрододромной территории в столице Бурятии. Вопрос о внесений некоторых послаблений в приказ федерального ведомства вновь обсудили 8 декабря на очередной сессии Улан-Удэнского городского совета депутатов.

Председатель комитета по архитектуре города Улан-Удэ Михаил Мясищев пояснил, что между правительством республики в лице министерства транспорта достигнута договорённость с подрядной организацией, которая обслуживает международный аэропорт «Байкал». В декабре этого года на согласование правительству будет представлен документ с внесенными изменениями.

После внесения изменений проект решения будет представлен депутатам на согласование.

- Этот вопрос мы неоднократно рассматривали на заседаниях профильного комитета. Мы заручились поддержкой Николая Рузавина (министром строительства Бурятии – ред.), будем продолжать работать в данном направлении, надеюсь, что изменения внесут и быстро, насколько это возможно, - высказался депутат, заместитель председателя комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского горсовета Анатолий Сахнов.

В 2019 году часть Улан-Удэ включили в приаэродромную территорию, в которой обеспечивается безопасность взлётно-посадочных маневров. Всего было выделено семь зон, в пределах которых ввели ограничение на строительство и на использование земельных участков в целом. Под запрет попало строительство многоэтажных жилых домов, оборудование полигонов под мусор или хранение иных материалов, а также размещение объектов, которые могут попасть в двигатель самолета.

Внесение изменений в решение о приаэродромной территории аэродрома Улан-Удэ позволит исключить препятствия для дальнейшего строительства жилых домов и осуществления хозяйственной деятельности муниципальных служб.


ГорсоветУУ строительство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии устроили путаницу с дорожными знаками
В Бурятии устроили путаницу с дорожными знаками
Общество, 09.12.2021
На въезде и выезде с моста установили одинаковые знаки
Улан-удэнцам разрешат строить дома в приаэродромной зоне
Улан-удэнцам разрешат строить дома в приаэродромной зоне
Общество, 09.12.2021
В столице Бурятии смягчат требования к приаэродромной территории
Улан-удэнцы бьют тревогу из-за обработки школ и детсадов
Улан-удэнцы бьют тревогу из-за обработки школ и детсадов
Общество, 09.12.2021
По словам родителей, дети жалуются на головные боли и першение в горле
В Улан-Удэ состоится массовая проверка водителей
В Улан-Удэ состоится массовая проверка водителей
Общество, 09.12.2021
Наряды ДПС выставят сегодня вечером
Врач из Улан-Удэ разрабатывает уникальное мобильное приложение
Врач из Улан-Удэ разрабатывает уникальное мобильное приложение
Общество, 09.12.2021
Бурятская компания создаёт мобильное приложение, которое позволит оценить уровень желтухи новорождённых
В Улан-Удэ спустя десять лет ввели льготные проездные
В Улан-Удэ спустя десять лет ввели льготные проездные
Общество, 09.12.2021
Возвращение льготных проездных назвали «историческим событием»
В Этнографический музей в Улан-Удэ будут пускать без QR-кодов
В Этнографический музей в Улан-Удэ будут пускать без QR-кодов
Общество, 09.12.2021
Особого решения для Этнографического музея добилось минкультуры
Полицейские получили право вскрывать автомобили и жилища
Полицейские получили право вскрывать автомобили и жилища
Общество, 09.12.2021
Госдума РФ расширила права и возможности полиции
В Бурятии вновь выявили более 230 заразившихся коронавирусом
В Бурятии вновь выявили более 230 заразившихся коронавирусом
Общество, 09.12.2021
Заболеваемость COVID-19 держится на прежнем уровне
Жители Бурятии возмущены платным въездом на Котокель
Жители Бурятии возмущены платным въездом на Котокель
Общество, 09.12.2021
Посетителям придётся раскошелиться на 63 рубля
В Бурятии дети из Гремячинска рискуют остаться без школы
В Бурятии дети из Гремячинска рискуют остаться без школы
Общество, 09.12.2021
Капитальный ремонт старой школы общественники называют бессмысленным
В Бурятии проводят бесплатные экскурсии
В Бурятии проводят бесплатные экскурсии
Общество, 09.12.2021
В декабре состоятся две бесплатные экскурсии в Улан-Удэ и в Заиграевском районе
В Бурятии продавцы работали без трудовых договоров
В Бурятии продавцы работали без трудовых договоров
Общество, 09.12.2021
Работодателя оштрафовали на пять тысяч рублей 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^