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Иркутский институт открыл буузную «Бузы вуза»

Иркутский институт открыл буузную «Бузы вуза»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Основное меню составят блюда русской и бурят-монгольской кухни

Кафе «Бузы вуза» открыли в цоколе корпуса «А» Иркутского национального исследовательского технического университета. Посетителей приглашают отведать любимые сибиряками блюда: буузы, пельмени и вареники.

Как отметил директор комбината питания Иван Густелёв, концепцию студенческого кафе в вузе начали разрабатывать два года назад. Из-за пандемии проект пришлось отложить. Воплотить задуманное удалось накануне празднования Нового года, объединив усилия многих подразделений вуза. Дизайн интерьера в ярко-оранжевых тонах продумала сотрудник управления по молодёжной политике Дарья Рулёва. Пресс-служба и музей истории помогли подобрать фотографии для декора. Звучное название «Бузы вуза» придумал Андрей Мурач из института высоких технологий.

По словам повара-технолога Алены Ещенко, основное меню составят блюда русской и бурят-монгольской кухни. Это буузы из фарша и рубленного мяса. Любители экзотики оценят «black-буузы» с добавлением чернил каракатицы и болгарского перца. Также гостям предложат пельмени с начинкой из говядины, курицы и рыбы, вареники с картошкой, беконом и грибами. Ассортимент разнообразят салаты и выпечка.

В день открытия кафе для сотрудников политеха организовали дегустацию.

- Это настоящие буузы. Они ароматные и вкусные, с хорошо выдержанным балансом мяса, лука и специй, - рассказал студент Дмитрий Шагдуржапов, отметив, что политеховские буузы похожи на те, что готовит его семья в Бурятии.

В программу открытия кафе вошло шуточное состязание по лепке пельменей и вареников. Развлекательную программу дополнила викторина на буузно-пельменную тематику. Гости вспоминали, когда в России появились пельмени и сколько защипов должно быть по краям настоящих бууз. Об этом сообщает пресс-служба ИрНИТУ.
Иркутск буузы кафе вузы

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